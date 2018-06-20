Двум российским актерам запретили въезд на Украину после посещения Крыма

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Российским актерам Борису Каморзину и Сергею Михайлову запретили въезд на Украину сроком на 3 года из-за посещения Крыма, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Российских актера и каскадера, которые незаконно находились в АР Крым, обнаружили на границе. Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне в киевском аэропорту пограничники во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" задержали российского актера Бориса Каморзина, который в 2015 году "без соответствующего разрешения и не через КПВВ" посещал Крым.

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители обнаружили "гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию", добавили в ведомстве.