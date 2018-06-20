САМАРА, 20 июн – РИА Новости. Москва обеспокоена новым витком эскалации в секторе Газа, призывает стороны отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последние дни наблюдается очередной всплеск напряженности вокруг сектора Газа… В Москве обеспокоены новым витком насилия в Секторе Газа. Выступаем за снижение уровня конфронтации и против дальнейшей эскалации ситуации, и призываем стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые способны повлечь за собой полномасштабное военное противостояние", — сказала она на брифинге.

Израильская авиация атаковала в анклаве 25 объектов местных боевиков, которые выпустили за ночь 45 ракет и мин по соседнему государству, где обошлось без пострадавших.

Обмен ударами начался в районе полуночи по местному времени, продолжался примерно до шести утра и с тех пор пока не возобновлялся. Ракеты на Израиль полетели после того, как авиация атаковала три объекта боевиков ХАМАС. Ту бомбардировку, первую из трех за ночь, военные назвали ответом на запуски палестинцами горящих воздушных змеев и шаров, которые провоцируют многочисленные пожары в приграничных районах страны.