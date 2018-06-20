КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Необходимости отбора у руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского биологических образцов больше нет, сообщили в среду агентству УНН в пресс-службе украинской прокуратуры.

"В настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отбора биологических образцов (у Вышинского – ред.), в связи с чем вчера (во вторник – ред.) следователем подано заявление о возвращении ходатайства (о разрешении на отбор образцов – ред.) ", — сказали в прокуратуре.

В связи с эти, по данным пресс-службы, следственным судьей отказано в удовлетворении заявления адвокатов Вышинского об отводе судьи, который рассматривал ходатайство о разрешении отбора биологических образцов у журналиста.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.