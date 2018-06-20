МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне из-за протестующих в заведении на фоне скандала с мигрантами, сообщает издание New York Post.
Ранее президент США Дональд Трамп столкнулся с огромной волной критики в адрес проводимой политики отделения детей от родителей-иммигрантов на границе США с Мексикой. В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США.
Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Администрация США полагает, что такая политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну. Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.
По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию, и о детях заботятся. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.
Нильсен также отметила, что с октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в США возросло на 315%, и "это должно прекратиться". Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так и республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным. По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов и призывают конгресс изменить эти законы.
Во вторник президент США вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие" и "только две тысячи" пересекают границу со своими родителями. Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы.