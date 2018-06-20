МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне из-за протестующих в заведении на фоне скандала с мигрантами, сообщает издание New York Post.

Как пишет издание, Нильсен была вынуждена покинуть ресторан во вторник вечером, так как там собралась возмущенная группа активистов. Администрация заведения постаралась взять ситуацию под контроль, но протестующие продолжали кричать "Позор!". Затем один из активистов включил аудиозапись с плачем детей нелегальных мигрантов. "Какие чувства это вызывает?" — крикнул он Нильсен.

Ранее президент США Дональд Трамп столкнулся с огромной волной критики в адрес проводимой политики отделения детей от родителей-иммигрантов на границе США с Мексикой. В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США.

Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Администрация США полагает, что такая политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну. Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.

По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию, и о детях заботятся. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.

Нильсен также отметила, что с октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в США возросло на 315%, и "это должно прекратиться". Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так и республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным. По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов и призывают конгресс изменить эти законы.

Во вторник президент США вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие" и "только две тысячи" пересекают границу со своими родителями. Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы.