Россия обеспокоена ростом числа жертв в Донбассе среди мирных жителей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия с озабоченностью принимает к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России об очередном докладе наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

Двадцать второй доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине посвящен периоду с 16 февраля по 15 мая сего года.

"С озабоченностью принимаем к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения на 11 процентов за отчетный период: 19 убитых и 62 раненых", — говорится в комментарии.

Особую обеспокоенность, отмечает МИД РФ, вызывает тот факт, что основной причиной гибели гражданских лиц по-прежнему являются обстрелы мирных объектов из реактивных систем залпового огня. "Недопустимо высоким остается количество погибших в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах", — отметили в МИД РФ.

Также в ведомстве разделяют обращенный к сторонам в конфликте призыв неукоснительно выполнять договоренности о прекращении огня.

"Подчеркиваем категорическую недопустимость ударов по объектам гражданской инфраструктуры: перебои в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведут к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставят регион на грань экологической катастрофы. Хотели бы напомнить украинским властям, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются прямым нарушением их международно-правовых обязательств", — отметил департамент.