Источник: в Евросоюзе нет взаимопонимания по Дублинскому соглашению

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Проект заключений саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого будет иммиграционная проблематика, не содержит упоминания реформы Дублинского соглашения, регулирующего процедуру предоставления убежища в ЕС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, проект заключений саммита не содержит упоминания Дублинского соглашения. Председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии встречи в верхах добивается от лидеров ЕС политического обязательства решать проблему", — сказал собеседник агентства.

Он высказал сомнение, что участники саммита ЕС смогут достичь взаимопонимания по вопросу реформы Дублинского соглашения.

Дублинское соглашение

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз. Еврокомиссия со своей стороны предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечения "более справедливого распределения" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

Еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос ранее признал, что среди стран-членов ЕС нет согласия в вопросе реформы Дублинского соглашения. Еврокомиссар призвал власти государств ЕС проявить политическую ответственность и не допустить, чтобы "миграция стала разделяющим нас элементом".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.