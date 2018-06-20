Москва выступает за повышение эффективности работы ЕСПЧ, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва выступает за повышение эффективности деятельности Европейского суда по правам человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу отметить, что за последние пять лет количество жалоб в отношении РФ в ЕСПЧ сократилось в три половиной раза. Поскольку никто и ничто в этом мире не совершенны, мы хотели бы, чтобы и сам суд тоже занимался повышением эффективности своей деятельности и, самое главное, соблюдением принципа субсидиарности, на котором он, собственно, и функционирует", — заявил Лавров на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

"Нас не может не тревожить, что из-за упомянутого уже кризиса Парламентской Ассамблеи Совета Европы более трети судей нынешнего состава Европейского суда по правам человека избирались без участия делегации российских парламентариев. Поэтому тем важнее усилия всех тех, кто хочет этот кризис преодолеть на основе лежащих в основании Совета Европы принципов", — добавил министр.