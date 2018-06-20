Южная Корея отменила военные учения ради диалога с КНДР, сообщили СМИ

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Южная Корея отменила проведение на будущей неделе военных учений под кодовым названием "Тхэгык" ради успешного продолжения диалога с КНДР, передает в среду южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на анонимный источник.

Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian или UFG).

Рёнхап приводит слова источника о том, что вопрос проведения в будущем учений "Тхэгык" будет рассмотрен "в подходящее время в оптимальной форме", что означает отсрочку маневров на неопределенное время.

С 1995 года, когда начали проводить эти учения, это произойдет впервые.

Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 сентября в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".