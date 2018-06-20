В Китае заявили, что Пекин сожалеет в связи с выходом США из СПЧ ООН

ПЕКИН, 20 июня — РИА Новости. Китай сожалеет в связи с выходом США из Совета по правам человека ООН, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Китай выражает сожаление в связи с решением США выйти из СПЧ ООН. СПЧ учреждена Генеральной Ассамблеей ООН. Это важная платформа по диалогу и сотрудничеству в области продвижения прав человека. Все стороны придают крайне важное значение работе совета", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что китайская сторона всегда была инициатором и выступала за многосторонние механизмы, продолжит и дальше поддерживать СПЧ ООН.

"Китайская сторона продолжит и дальше совместно с остальными странами поддерживать диалог и сотрудничество и вносить свой вклад в дело продвижения прав человека" — добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.