Таможенники в порту Антверпена изъяли около тонны героина

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Работники таможенной службы порта бельгийского Антверпена изъяли свыше 954 килограммов героина при досмотре судна, прибывшего из Ирана, сообщил представитель городской прокуратуры Кен Витпас.

"В результате проведенной компьютерной томографии контейнера с содой было установлено наличие 57 мешков, каждый из которых содержал 15 килограммов героина, а всего было обнаружено 954,4 килограмма героина", — сказал он журналистам.

По его словам, это один из самых больших объемов героина, изъятых в порту Антверпена. Стоимость перехваченной партии оценивается примерно в 55 миллионов евро.

В рамках проводимого расследования уже задержаны двое подозреваемых, сообщил представитель прокуратуры.

Порт бельгийского Антверпена называют кокаиновыми "воротами" Европы. По объему поставляемого колумбийскими картелями в Европу кокаина Антверпен в 2016 году опередил морские терминалы нидерландского Роттердама и немецкого Гамбурга.