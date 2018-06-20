В Кашмире пятеро индийских силовиков пострадали в перестрелке с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн — РИА Новости. Пятеро сотрудников служб безопасности Индии получили ранения в ходе спецоперации против боевиков группировки "Джайш-и-Мухаммад"* ("Армия пророка Мухаммада") в штате Джамму и Кашмир, сообщает местная полиция.
"Пятеро сотрудников служб безопасности, включая одного полицейского и четверых солдат, пострадали в этой перестрелке", — сообщили в правоохранительных органах штата.
Группировка "Джайш-и-Мухаммад"* действует на территории Кашмира, где ее члены борются за отделение региона от Индии. Она входит в список террористических организаций ООН. Индия считает группировку причастной к ряду терактов и добивается включения Советом Безопасности ООН ее лидера Масуда Азара в список террористов.