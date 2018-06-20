В Совфеде прокомментировали решение США выйти из СПЧ ООН

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ) не сможет поставить под вопрос существование этого органа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

По его словам, такая позиция Вашингтона вызывает "только сожаление".

"Все структуры, где американцы не могут полностью доминировать, становятся им неугодными. Это их право, если США считают, что им там делать нечего", — отметил Джабаров, подчеркнув, что другие страны по-прежнему будут принимать решения в рамках организации.

Джабаров отметил, что возможное участие России, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы, может внести весомый вклад в деятельность этого органа и стать для страны "дипломатической победой".

Ранее США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, вызвав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций.