ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о четырех нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 152 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 55 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.