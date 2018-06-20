ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (233)

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о четырех нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. По населенным пунктам на мариупольском направлении они выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 152 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 55 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.