В ДТП с микроавтобусом в Донецке пострадали семь человек

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Микроавтобус и поливомоечная машина столкнулись в Донецке, пострадали семь человек, сообщили в среду в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник.

"Донецк, Куйбышевский район — ДТП. Столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса Ford Transit с поливомоечной машиной коммунального предприятия ЗИЛ-130. В результате ДТП пострадали семь человек", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Один из пострадавших оказался зажат в микроавтобусе, извлекать его пришлось спасателям.