Северокорейские СМИ сообщили о ходе визита Ким Чен Ына в Китай

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о визите председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына в Китай в первый же день визита, что является беспрецедентным, сообщило агентство Киодо.

Ким Чен Ын начал во вторник двухдневный визит в Китай. Это уже третий визит в соседнюю страну за последние три месяца. Но если ранее северокорейские СМИ начинали освещать событие после возвращения лидера страны на родину, то в этот раз по неизвестным причинам информация стала поступать с первого дня визита.

Целью визита стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и обмен мнениями по итогам состоявшегося 12 июня исторического саммита КНДР-США, а также по перспективам денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщает ЦТАК, стороны пришли к единому мнению по этим вопросам.

"Стороны проинформировали друг друга о результате, оценке, мнении и позиции по историческому саммиту глав КНДР и США. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова, и было достигнуто общее понимание этих вопросов. Уважаемый высший руководитель поблагодарил партию и правительство Китая за поддержку и помощь в деле проведения саммита КНДР-США", — говорится в сообщении ЦТАК.

Во вторник китайские СМИ сообщили о начале визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китай и о его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. Ким Чен Ын прибыл в Китай в сопровождении супруги.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Далянь.