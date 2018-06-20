Лидер повстанцев Южного Судана приехал на переговоры с властями страны

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер повстанческого движения Южного Судана Риек Машар в среду утром приехал в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для переговоров с южносуданским президентом Салвой Кииром и встречи с премьер-министром страны Абий Ахмедом, сообщает агентство Рейтер.

"Да, я могу подтвердить, что наш лидер приехал в аэропорт Аддис-Абебы этим утром", — сказал представитель движения Лам Пол Габриэль. Приезд Машара также подтвердили в правительстве Эфиопии.

По данным агентства, Риек Машар встретится с премьер-министром страны Абий Ахмедом перед своими переговорами с главой государства. Агентство отмечает, что встреча лидеров станет частью переговорного процесса в попытке завершить пятилетнюю гражданскую войну в стране.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.