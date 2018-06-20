СМИ рассказали о "жертве" Турции ради российских С-400

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Турция "приносит в жертву" оснащение турецкой армии американскими истребителями пятого поколения своим решением закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Сообщается, что по плану за каждый самолет Анкара должна заплатить примерно 120 миллионов долларов. Таким образом, решение американских законодателей может сильно ударить по самой дорогостоящей программе разработки истребителей в истории США.
При этом, по версии телеканала, для Анкары важнее было бы приобрести американские истребители, чем улучшать ПВО с помощью российских С-400. Это объясняется тем, что F-35 должны сформировать костяк ВВС Турции в будущем. А российская ПВО, по опасениям НАТО, "не сможет интегрироваться в имеющиеся у альянса системы". Помимо этого, в НАТО уверены, что радиолокационный комплекс, задействованный в С-400, может привести к утечке американских стелс-технологий.
Ситуация вокруг С-400
Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400.
США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Москвой. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей заблокируют.