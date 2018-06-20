Адвокат прокомментировал жалобу Ярошенко на условия в новой тюрьме в США

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Константина Ярошенко пока не контактировал с подзащитным и не получал от него жалоб на условия содержания, сообщил он РИА Новости.

"Пока у меня не было прямого контакта с Константином, я из первых уст это не слышал. Он находится в федеральной тюрьме "Данбери", Коннектикут, но я не могу сказать, чем именно он недоволен", — сообщил защитник.

Ранее во вторник Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы, заявил в интервью газете "Известия", что условия в исправительном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут намного хуже, чем в тюрьме Нью-Джерси "Форт-Дикс", где он провел последние годы.

Тарасов сообщил, что Ярошенко "перевели в федеральную тюрьму в Данбери, штат Коннектикут. "Насколько я знаю, это тюрьма с наименее строгим режимом", — сказал он.

В интервью Ярошенко рассказывал, что "условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в "Форт-Дикс", что его поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек.

Ранее стало известно, что семья Ярошенко посетит его после перевода в тюрьму в Коннектикуте впервые за семь лет.

Отвечая на вопросы агентства, адвокат вновь отметил, что "все юридически возможности по делу Ярошенко к настоящему времени исчерпаны" и единственной возможностью для его возвращения на родину является достижение договоренности между руководством двух стран о передаче россиянина по конвенции Совета Европы по передаче осужденных лиц для отбывания наказания в РФ.

"Мы сохраняем оптимизм о том, что Ярошенко сможет вернуться в Россию", — сказал адвокат.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.