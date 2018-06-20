«Американцы в 1917 году еще меньше, чем британцы в 1914-м, понимали, зачем им вступать в войну. И в общем-то, в США повторяли то, что ранее говорили британцы. Но вот в кампании военных займов — в близкой им маркетинговой сфере — американцы превзошли самих себя. Это было гастролирующее шоу, с толпами народа, уличными торговцами, драйва добавляли городские и окружные советы на местах», — говорит он.

Привлекли и Голливуд. Национальная ассоциация киноиндустрии «мобилизовала» ведущих производителей фильмов.

Они сотрудничали со всеми ведомствами, отвечавшими за обороноспособность государства.