США осудили предоставление отпуска из тюрьмы греческому террористу

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США осуждают предоставление отпуска из тюрьмы греческому террористу Димитрису Куфодинасу, осужденному в том числе за убийства американцев, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы вновь осуждаем освобождение осужденного террориста Димитриса Куфодинаса. Он уже два дня на свободе, и это его третий отпуск за последний год", — заявила Науэрт. Она напомнила, что Куфодинас был осужден за многочисленные убийства, в том числе военного атташе США в Афинах и сержанта ВВС США.

"Наше посольство в Афинах передало серьезную обеспокоенность этим решением правительству Греции. Террористы не должны получать отпуск из тюрьмы", — добавила Наэурт.

Куфодинас являлся одним из лидеров и главным исполнителем терактов для левацкой террористической группировки "17 ноября". Он был осужден на 11 пожизненных сроков.

Левацкая группировка "17 ноября" действовала с середины 1970-х годов и до 2002 года, когда ее участники были арестованы. За это время ее жертвами стали 23 человека, в том числе дипломаты из Турции и Великобритании, бизнесмены, политики, полицейские, а также шеф резидентуры ЦРУ в Афинах. Группировка организовала целый ряд взрывов, нападений и вооруженных ограблений.