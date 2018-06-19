Белоруссия пообещала учитывать интересы России в "Восточном партнерстве"

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Белоруссия выступает за учет интересов России при реализации программы Евросоюза "Восточное партнерство", заявил во вторник министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Уделяем пристальное внимание вопросам сотрудничества с Европейским союзом. Беларусь последовательно отстаивала и продолжает отстаивать позицию по необходимости учета интересов России в рамках реализации инициативы ЕС "Восточное партнерство", — сказал Макей, выступая на заседании Высшего госсосвета Союзного государства.

Он отметил, что белорусская и российская стороны укрепляют "единство по большинству вопросов повестки дня международных организаций, оказывают комплексное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела".

"Мы активно и последовательно сотрудничаем в рамках ОБСЕ и ее основных органах. Среди наиболее значимых совместных инициатив, продвигаемых Белоруссией и Россией, в рамках организации – проект ее устава, гармонизация интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ, борьба с торговлей людьми, наркотрафиком и другими транснациональными вызовами и угрозами… Оказываем поддержку в ходе наблюдения за избирательными компаниями", — сказал Макей.

По его словам, "проводится скоординированная линия по недопущению использования площадки Организации по запрещению химического оружия для реализации рядом стран их геополитических интересов, в том числе под мнимыми предлогами использования химического оружия в других странах".

Министр добавил, что Белоруссия "представляет интересы РФ в совместной консультативной группе по договору об обычных вооруженных силах в Европе".