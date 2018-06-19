США надеются, что политика "нулевой толерантности" сдержит волну нелегалов

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что политика "нулевой толерантности" окажется сдерживающий эффект на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну, заявил журналистам на брифинге представитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
В апреле этого года глава министерства юстиции США Джеф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находится с родителями в изоляторе временного содержания под стражей.
Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.
По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию, и о детях заботятся. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.
Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным. По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов и призывают Конгресс изменить эти законы.
Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы. Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.