США надеются, что политика "нулевой толерантности" сдержит волну нелегалов

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что политика "нулевой толерантности" окажется сдерживающий эффект на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну, заявил журналистам на брифинге представитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Новая политика, надеемся, приведет к сдерживающему эффекту", — сказал он.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джеф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находится с родителями в изоляторе временного содержания под стражей.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.

"У нас в этой сети убежищ, которые мы содержим, у нас есть специализированные объекты, которые предназначены для предоставления услуг для детей с особенностями развития и для детей юного возраста, который мы определяем как до 13 лет. И эти убежища работают под надзором некоммерческих организаций", — заявил в свою очередь представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Стив Вагнер.

По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию, и о детях заботятся. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.

Нильсен также отметила, что с октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в США возросло на 315%, и "это должно прекратиться".

Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным. По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов и призывают Конгресс изменить эти законы.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие" и "только 2 тысячи" пересекают границу со своими родителями.

Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы. Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.