В Сальвадоре раскритиковали практику разделения семей мигрантов в США

Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США. Архивное фото

Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США. Архивное фото

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Власти Сальвадора раскритиковали практику разделения семей мигрантов в США.

"Правительство Сальвадора выражает обеспокоенность применением методов, которые как часть "Плана нулевой терпимости" привели к разделению семейных групп по их прибытии на границу США. Это в основном ударяет по детям и подросткам из числа мигрантов, которые отделяются от своих родителей", — отмечается в заявлении МИД Сальвадора.

Подобная ситуация, отмечается в коммюнике, ставит детей в неблагоприятные условия, которые могут иметь негативное влияние на их здоровье и психологическое развитие на длительный период.

В связи с этим правительство Сальвадора призывает власти США не применять в дальнейшем практику разделения семей мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа.

При переходе границы обвинения предъявляют взрослым нарушителям, но не детям — однако детей задерживают в специальных центрах отдельно от взрослых. Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что другого выбора у властей нет.

УВКПЧ ООН отметило, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.