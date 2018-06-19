ЮНИСЕФ раскритиковал разделение семей нелегальных мигрантов на юге США

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) раскритиковал действия США по отъему детей у нелегальных мигрантов и насильственному разделению семей на южных границах страны, заявил во вторник официальный представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульера.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. При переходе границы обвинения предъявляют взрослым нарушителям, но не детям — однако детей задерживают в специальных центрах отдельно от взрослых. Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что другого выбора у властей нет. УВКПЧ ООН отметило, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

"То, что происходит, не правильно. Мы уважаем правомерные озабоченности государства в вопросах иммиграции и общественной безопасности, но мы не хотим, чтобы при этом не соблюдались интересы детей", — сказал Бульера.

Он напомнил, что США многие годы поддерживали усилия ЮНИСЕФ по помощи детям-беженцам, просителям убежища и мигрантам по всему миру, в том числе в горячих точках — Сирии, Южном Судане, Сомали и на Гаити. Однако нынешние действия США по насильственному отъему детей у нелегальных мигрантов на южных границах страны – это "шаг в неправильном направлении".

"У меня нет деталей на этот счет, но нельзя арестовывать детей только на основе миграционного законодательства. Это наша позиция, и это ясно. Все, как и мы, призываем не разделять детей и их родителей", — добавил он.

По словам представителя ЮНИСЕФ, исследования показали, что помещение детей под стражу без родителей сразу же оказывало негативное влияние на состояние их здоровья.