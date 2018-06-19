Помощники Трампа провели переговоры с королем Иордании

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Зять и советник президента США Джаред Кушнер вместе с спецпредставителем американской администрации по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом посетили Иорданию, где провели встречу с королем Абдаллой II, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, в том числе ситуацию в секторе Газа, сообщает Белый дом во вторник

"Основываясь на предыдущих переговорах, они обсудили развитие сотрудничества между Соединенными Штатами и Иорданией, региональные проблемы, гуманитарную ситуацию в секторе Газа и усилия администрации (президента США Дональда) Трампа по поиску мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами", — говорится в сообщении.