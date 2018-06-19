Херсонский суд продлил арест активистки движения "Волонтеры победы"

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Херсонский городской суд продлил арест активистки движения "Волонтеры победы" Елены Одновол до 17 августа, говорится в сообщении на сайте суда во вторник.

Сообщается, что во вторник суд рассмотрел ходатайство Службы безопасности Украины о продлении сроков содержания под стражей в отношении Одновол, которой ранее была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Постановлением следственного судьи от 19 июня 2018 ходатайство следователя (СБУ. – Прим. ред.) было удовлетворено и продлены сроки содержания под стражей до 17 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

В апреле Служба безопасности Украины задержала Одновол на границе с Крымом. Херсонский городской суд арестовал ее на два месяца по подозрению в государственной измене.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение своей украинской коллеге — уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении жительницы Крыма Одновол. Как сообщила позже пресс-служба украинского омбудсмена, Денисова заверила коллегу из РФ, что соблюдение прав Одновол в суде находится под ее личным контролем.