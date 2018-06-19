Армия Йемена объявила морской порт Ходейды следующей целью после аэропорта

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Следующей целью йеменской правительственной армии, действующей при поддержке коалиции арабских стран, после взятия ею аэропорта Ходейды станет восстановление контроля над морским портом, заявил РИА Новости официальный представитель армии Йемена бригадный генерал Абду Маджли.

По словам спикера армии, "аэропорт Ходейда был полностью освобожден от мятежников-хуситов во вторник утром". Как отметил военный, национальная армия Йемена перешла в наступление при массированной поддержке сил союзников с воздуха.

"Хуситы бежали под массированными ударами с воздуха. Наступление продолжается. Наша цель – полное освобождение города, стратегическая цель — освобождение – морского порта", — сказал военный.

По словам бригадного генерала, йеменские военнослужащие в настоящий момент занимаются разминированием территории аэропорта Ходейды.

Силы арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, и правительство президента Абд Раббу Мансура Хади обвиняет Тегеран в контрабанде оружия, в том числе баллистических ракет йеменским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситы) через морской порт Ходейда, расположенный на побережье Красного моря.

Бои за аэропорт Ходейды велись с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.