Посланник ООН покинул Йемен, не достигнув результатов на встрече с хуситами

КАИР, 19 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс покинул во вторник йеменскую столицу Сану, не достигнув результатов в переговорах по решению кризиса в йеменском порту Ходейда на Красном море, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Сане.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Гриффитс прибыл в Сану, контролируемую повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", чтобы провести переговоры с руководством этого движения, Высшего политического совета и правительства национального спасения, сформированных в Сане.

"Посланник ООН покинул Сану, не достигнув никакого прогресса в вопросе эскалации в провинции Ходейда на западе Йемена и избавления города от боевых действий в свете того, что боевики "Ансар Алла" настаивают на сохранении войск в городе", — заявил источник.

Гриффитс ранее в Twitter призвал стороны избежать обострения ситуации в Ходейде и заявил, что ООН контактирует с участниками конфликта, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

В прошлую среду йеменское правительство совместно с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" для изгнания хуситов из Ходейды, стратегически важного порта на Красном море. Порт является единственным каналом для поставки гуманитарной помощи в северную часть страны, поэтому ООН предупреждало о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала боевых действий в этом районе.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы контролируют ряд районов страны, включая столицу Сану.