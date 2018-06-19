Генпрокурор Армении попросил суд арестовать бывшего замминистра обороны

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян поручил следствию подать в суд ходатайство об аресте бывшего заместителя министра обороны, депутата парламента Манвела Григоряна, подозреваемого в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Григорян, возглавляющий союз добровольцев "Еркрапа", был задержан Службой национальной безопасности в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщали, что во время обыска в принадлежащих Григоряну зданиях были обнаружены не только десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатка и стрелковое оружие, но и автопарк с десятками ретро- и современных автомобилей и склад с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами и военной формой с надписью "для солдат". Парламент Армении разрешил во вторник начать уголовное преследование Григоряна.

"Давтян поручил органу предварительного следствия возбудить в отношении Григоряна уголовное преследование, привлечь его в качестве обвиняемого по трем уголовным делам, расследуемым в Специальной следственной службе, и подать в суд ходатайство для избрания ареста как меры пресечения", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что полученные доказательства дают основания предъявить Григоряну обвинения по статьям "незаконное приобретение и хранение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "присвоение вверенного ему имущества".

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он был причастен к присвоению помощи, собранной во время обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года.