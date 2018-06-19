Меркель призвала активизировать действия по защите климата

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила об экономических потерях в связи с бездействием в деле защиты климата, призвала активизировать усилия в этой области, в том числе таких отраслях германской промышленности как энергетика и автомобилестроение.

"Экономические потери от бездействия едва ли можно посчитать, но они огромны", — сказала Меркель, выступая во вторник в Берлине на 9-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог", в которой принимают участие представители более 30 стран мира.

"Нам (в Германии – ред.) нужно сделать очень много для того, чтобы закрыть те бреши, которые сейчас образовались", — добавила канцлер, говоря о том, что ФРГ не сможет достичь заявленных целей в области борьбы с глобальным потеплением до 2020 года.

Она напомнила, что в Германии на следующей неделе приступит к работе специальная комиссия, которая подготовит план по отказу от использования угля в качестве энергоносителя. Эту работу канцлер назвала "важной задачей нынешнего легислатурного периода". Она заявила, что планируемая реформа "вызывает некоторый страх" у граждан, и поэтому задача правительства будет заключаться в том, чтобы "сказать людям, что какие-то изменения произойдут, но мы думаем в первую очередь о вас, а не о выхлопах CO2".

"Нашу большую озабоченность в Германии вызывает автомобильная отрасль", — сказала Меркель, добавив, что в результате переоборудования старых автомобилей могут быть в значительной степени сокращены вредные выхлопы в атмосферу.

"Дизельный скандал"

Ранее США обвинили концерн Volkswagen в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Министр по охране окружающей среды ФРГ Свенья Шульце призвала ускорить процесс переоборудования автомобилей с дизельными двигателями в связи с иском Европейской комиссии к Германии и еще пяти странам ЕС из-за высоких показателей загрязнения воздуха в городах.