Латвия получила список лиц, которым запретили въезд в Россию

РИГА, 19 июн — РИА Новости. Депутаты сейма Янис Домбрава и Андрей Юдин сообщили, что им запрещен въезд на территорию России; МИД Латвии подтвердил, что получил от Москвы список людей, которым запретили въезд в РФ.

"Российский МИД вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского", — говорится в сообщении МИД Латвии.

Домбрава в Twitter написал, что "получил информацию от министерства иностранных дел Латвии, что из-за моей политической деятельности включен в "черный список" Российской Федерации". Также посещать Россию запретили и другому депутату Сейма, Андрею Юдину. "В который раз Россия включила меня в черный список", — написал политик.

О запрете на въезд в Россию написал в Twitter и министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс.