Лидеры Евросоюза обсудят концепцию миграционной реформы

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС обсудят на саммите в конце июня концепцию реформы миграционной системы, ожидается решение по мерам, блокирующим вторичные перемещения лиц, уже получивших убежище в одной из стран ЕС, сообщил РИА Новости во вторник дипломатический источник.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Тема миграционной политики в Европе может стать одной из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС, лидерам стран предстоит договориться на политическом уровне о параметрах реформы системы предоставления убежища и "дублинских соглашений" по приему мигрантов.