Власти ДНР повысят на 10% пенсии жителям республики

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о повышении на 10% пенсий жителям ДНР с 1 июля.

"С целью повышения социальных стандартов пенсионеров Донецкой народной республики постановляю увеличить с 1 июля 2018 года на 10% размер пенсионных выплат", — говорится в указе главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.

Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.