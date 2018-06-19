Посол Турции отметил профессионализм Карлова в укреплении дружбы с Россией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Убитый в Анкаре посол России Андрей Карлов был профессионалом, который внёс большой вклад в укрепление дружбы Москвы и Анкары, заявил посол Турции в РФ Хюсейн Дириоз.

Выставка "Андрей Карлов. Путь в бессмертие" открылась во вторник в Госдуме.

"Господин Карлов действительно был очень ценным дипломатом. Кроме того, наряду с тем что он был высоким профессионалом, он обладал выдающимися человеческими качествами. Он был моим другом и другом Турции", — сказал Дириоз на церемонии открытия.

Турецкий посол отметил, что Карлов, будучи послом РФ в Анкаре, приложил огромные усилия для развития российско-турецких контактов, особенно в тяжёлый период двусторонних отношений.

"Это гнусное и подлое нападение, конечно же, в том числе имело целью навредить российско-турецким отношениям. Его (Карлова) вклад в укрепление российско-турецкой дружбы сложно переоценить. Мы видим продолжение этих усилий", — добавил Дириоз.

Посол также поблагодарил международный комитет Госдумы за организацию выставки. Она завершится 22 июня.

На открытии выставки также присутствовала вдова Андрея Карлова Марина, заместитель директора четвёртого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов, представители фракций Госдумы.

Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.

На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года. С 2001 по 2006 год он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР, где внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами.