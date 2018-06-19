Экс-министр обороны Испании заявила о желании возглавить Народную партию

МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Бывший министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль будет претендовать на пост председателя правой Народной партии (НП), об этом она заявила, выступая перед однопартийцами на встрече руководства НП Кастилии-Ла-Манчи.

С заявлением о намерении баллотироваться ее опередила другая женщина-политик, бывший заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Коспедаль занимает пост генерального секретаря партии с 2008 года, с 2016 по 2018 годы занимала должность министра обороны Испании. Коспедаль делала резкие заявления в адрес России, обвиняя ее в попытке "дестабилизации" Европы, называя одной из "целей" Испанию, в первую очередь в связи с каталонским кризисом.

Москва призывала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Ранее о выдвижении своих кандидатур объявили бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо, депутаты Пабло Касадо и Хосе Рамон Гарсия Эрнандес, бывший глава молодежного отделения Народной партии в Валенсии Хосе Луис Байо.

Место главы правой партии оказалось вакантным после того, как экс-премьер Мариано Рахой, отправленный парламентом в отставку вместе с его кабинетом, заявил, что покинет этот пост и уходит из политики. Съезд, который выберет нового председателя НП, должен состояться 20-21 июля.