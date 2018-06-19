В Риге поймали Человека-паука – он оказался туристом из Германии

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге, сообщает Sputnik Латвия.

Около трех часов ночи работники Центра видеонаблюдения, наблюдающие за безопасностью отдыхающих в старом городе, обратили внимание, что прохожие смотрят на одно из зданий. Повернув камеру, стражи порядка увидели, как неизвестный мужчина спускается со второго этажа по стене и опирается ногой на дорожный знак.

Для выяснения обстоятельств на место выехал полицейский патруль. Нарушителя задержали на улице Кунгу. Выяснилось, что это гражданин Германии. Турист сначала пытался убедить стражей порядка, что ничего плохого не совершил, но позже, когда ему показали видео, признал, что лазил по стене на спор.

Полицейские отправились на место происшествия, где оказалось, что ни дорожному знаку, ни зданию не причинен ущерб. С туристом провели профилактическую беседу.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что очередной британский турист попался на нарушении общественного порядка в Старой Риге: отдыхающий решил раздеться до носков прямо на одной из городских площадей.

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