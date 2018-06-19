Китай против милитаризации космического пространства, заявили в МИД

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Китай выступает против милитаризации и гонки вооружений в космическом пространстве, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя поручение президента США Дональда Трампа немедленно приступить к формированию американских военно-космических войск.

Ранее Трамп заявил, что поручил министерству обороны немедленно начать формировать военно-космические силы. По словам американского президента, "если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе, необходимо обладать американским превосходством в космосе".

"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения. Космическое пространство – благо всего человечества. Китайская сторона всегда выступала и выступает за мирное использование космического пространства. Мы против милитаризации и гонки вооружений в космическом пространстве, а тем более против того, чтобы делать космическое пространстве театром военных действий", — заявил Гэн Шуан на брифинге.

Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям всех сторон удастся сохранить продолжительный мир и спокойствие в космическом пространстве.