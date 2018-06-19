Йеменские военные заявили, что отбили у хуситов аэропорт в Ходейде

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Войска коалиции сторонников йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади отбили у мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) аэропорт города Ходейды на западе страны, сообщил во вторник эмиратский телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на командующего совместными операциями сил по поддержанию законного правительства.
По его словам, хуситы попытались помешать продвижению сторонников Хади, но потеряли убитыми более 20 человек и стали отступать к морю, оставив в аэропорту своих раненых. При этом военные не разрешают журналистам зайти на территорию аэропорта, объясняя это наличием мин.Аль-Джазира" передал, что войска Хади окружают аэропорт под сильным огнем хуситов, которые обстреливают этот район с нескольких направлений.
Бои за аэропорт Ходейды ведутся с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.