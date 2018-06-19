Йеменские военные заявили, что отбили у хуситов аэропорт в Ходейде

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Войска коалиции сторонников йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади отбили у мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) аэропорт города Ходейды на западе страны, сообщил во вторник эмиратский телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на командующего совместными операциями сил по поддержанию законного правительства.

"Йеменская армия сейчас ведет зачистку внутри аэропорта Ходейды и проводит разминирование прилегающей территории", — отметил источник телеканала.

По его словам, хуситы попытались помешать продвижению сторонников Хади, но потеряли убитыми более 20 человек и стали отступать к морю, оставив в аэропорту своих раненых. При этом военные не разрешают журналистам зайти на территорию аэропорта, объясняя это наличием мин.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на местные источники сообщило, что правительственные силы вошли на территорию главного терминала аэропорта Ходейды после ожесточенных столкновений, которые начались рано утром во вторник. Однако телеканал " Аль-Джазира " передал, что войска Хади окружают аэропорт под сильным огнем хуситов, которые обстреливают этот район с нескольких направлений.

Бои за аэропорт Ходейды ведутся с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.