Эксперт назвал возможную цель визита Ким Чен Ына в Китай

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, чтобы рассказать китайской стороне об итогах саммита с президентом США Дональдом Трампом, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов.

Ранее государственные СМИ КНР, в том числе агентство Синьхуа Центральное телевидение Китая , сообщили о визите Ким Чен Ына в страну 19-20 июня. Японские СМИ передавали, что лидер Северной Кореи сошел с трапа самолета во вторник утром в Пекине. Предполагается его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить прошедший 12 июня саммит США-КНДР и дальнейшее ведение переговоров.

"Я думаю, что основная цель именно в этом", — сказал Асмолов РИА Новости, отвечая на вопрос, является ли основной целью визита Ким Чен Ына намерение сообщить китайской стороне об итогах прошедшего саммита КНДР-США. "Скорее всего, Ким и Си будут обсуждать, что делать дальше", — добавил эксперт.

Он отметил, что ранее госсекретарь США Майк Помпео побывал в Южной Корее, где проинформировал Сеул о результатах саммита. "Ким в данном контексте снова встречается с (председателем КНР) Си (Цзиньпином)", — добавил Асмолов.

Эксперт полагает, что на фоне обострения политических противоречий между КНР и США Китай "пытается, условно говоря, предотвратить возможное "отползание" Севера от Пекина в сторону Вашингтона".

При этом Асмолов считает, что лидер КНДР сможет обеспечить относительное процветание своей страны, если будет "держать относительную дистанцию" по отношению к КНР и США.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Та поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.