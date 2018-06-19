Террорист-марокканец может остаться в Финляндии после выхода из тюрьмы

ХЕЛЬСИНКИ, 19 июн — РИА Новости. Марокканец Абдеррахман Буанан, который 15 июня был приговорён финским судом к пожизненному заключению за убийство двух женщин и ранение восьми человек на улице города Турку в 2017 году, получил вид на жительство в Финляндии, и, возможно, останется в стране после отбытия наказания, рассказали РИА Новости в миграционном ведомстве во вторник.

Буанан может подать заявление об условно-досрочном освобождении после 12 лет нахождения в тюрьме. Средний срок пожизненного заключения в Финляндии в 2017 году составлял 14 лет и шесть месяцев, уточняли ранее в минюсте Финляндии.

"Иностранец, отбывающий наказание в финской тюрьме, имеет вид на жительство, так как он физически находится в Финляндии. После освобождения он подлежит депортации", — рассказали в миграционном ведомстве.

Однако в случае отказа Марокко принять Буанана, он останется в Финляндии.

"В значительной степени всё зависит от гражданства, я не вдаюсь в подробности. Согласно новым правилам, данные лица остаются в Финляндии, если их не принимает страна гражданства", — рассказала начальник отдела полиции по делам иностранцев Лииса Линтулуото в интервью газете Ilta-Sanomat.

Единственным ограничением в данном случае станет отсутствие возможности получать любую помощь от финского государства, уточнили в полиции.

Марокканец Абдеррахман Буанан, 1994 года рождения, пытался получить вид на жительство в странах ЕС с 2015 года, когда был впервые замечен властями Германии, после чего прибыл в Швецию, где получил отказ в предоставлении убежища и в конце весны 2016 года перебрался в Финляндию.

Он совершил нападение с ножом 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Жертвами преступления стали две женщины, еще восемь человек были ранены.