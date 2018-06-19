На юго-западе Китая взорвался автобус

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва автобуса в провинции Сычуань на юго-западе Китая, говорится в сообщении полиции города Лэшань.

Инцидент произошло 18 июня в 21.35 (16.35 мск) в одном из районов города Лэшань. Сообщается, что в городском автобусе произошел взрыв неизвестного происхождения.

Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 31-летний местный житель. Правоохранительные органы исключили версию теракта, продолжается следствие.

Сообщается, что сам подозреваемый получили тяжелые ранения, остальные 14 пострадавших получили легкие ранения, их состояние оценивается как стабильное.