Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 11 мин, при обстрелах также использовались гранатометы, стрелковое оружие.