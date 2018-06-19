Порошенко внес в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, говорится в размещенном во вторник на сайте главы государства сообщении.

"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 конституции Украины внес на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента", — отмечается в сообщении.

Цель закона — выполнение требований конституции Украины, закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд" и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу в четверг. Порошенко ранее заявлял, что Верховная рада должна принять еще два закона для того, чтобы антикоррупционный суд заработал на Украине.

Законопроект об образовании антикоррупционного суда является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

Согласно конституции, суда на Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия. После этого парламент должен поддержать соответствующий законопроект.