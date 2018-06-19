В ООН вновь призвали США дать Пуэрто-Рико право на самоопределение

ООН, 19 июн — РИА Новости. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по деколонизации принял в понедельник резолюцию в поддержку права на самоопределение и независимость неинкорпорированной территории США Пуэрто-Рико.

Документ был подготовлен делегацией Кубы, его соавторами выступили Боливия, Венесуэла, Никарагуа, Россия, Сирия и Эквадор. Соответствующий текст Куба выносит на рассмотрение комитета с 1972 года.

Резолюция "вновь подтверждает неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи". Документ "вновь призывает" власти США "признать свою ответственность за ускорение процесса, который позволит народу Пуэрто-Рико в полном объеме реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость", а также "с учетом необходимости гарантировать пуэрториканскому народу его законное право на самоопределение и защиту прав человека, завершить процесс возвращения народу Пуэрто-Рико всех оккупированных вооруженными силами Соединенных Штатов территорий, в частности объектов на островах Вьекес и Сейба".

Авторы документа ссылаются на Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам и называют пуэрториканский народ "латиноамериканской и карибской нацией с ярко выраженной национальной самобытностью", а также напоминают, что в этом году "исполняется 120 лет со дня интервенции США в Пуэрто-Рико".

Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата. Однако исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

В резолюции Комитета также отмечается, что на референдуме 2012 года большинство "высказалось против сохранения своего нынешнего положения, характеризующегося политической подчиненностью". Однако отмечается, что "политические представители Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов до сих пор не приступили к процессу деколонизации". В этой связи в резолюции отмечается, что любая инициатива в отношении урегулирования политического статуса Пуэрто-Рико "должна первоначально исходить от народа Пуэрто-Рико".

В документе отмечается, что нынешняя политическая подчиненность Пуэрто-Рико "препятствует суверенному принятию решений относительно гуманитарного кризиса, возникшего в результате ураганов "Ирма" и "Мария". Отмечается, что обрушившаяся на остров стихия привела к увеличению масштабов бедности "с 45 процентов до примерно 60 процентов населения" и, как следствие, к массовой миграции.

В 2017 году за два месяца на США обрушились ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", которые причинили огромный ущерб, прежде всего в Техасе и на острове Пуэрто-Рико. Экономический ущерб, по разным оценкам, может составить до 200 миллиардов долларов.

В Пуэрто-Рико ликвидировать последствия не удается до сих пор. Местные жительств критикуют власти США и президента Дональда Трампа лично за недостаточное внимание к проблем острова после разрушительных ураганов.