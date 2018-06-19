Постпред России сообщил о функционировании йеменского порта Ходейда

ООН, 19 июн — РИА Новости. Йеменский порт Ходейда на Красном море продолжает функционировать, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На данный момент порт продолжает функционировать", — сказал Полянский журналистам после закрытых консультаций СБ ООН по Йемену.

Россия является председателем Совета Безопасности ООН в июне. С докладом Совету выступили спецпредставителем генсека ООН Мартин Гриффитс и замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

На прошлой неделе СБ ООН заявил о рисках ухудшения гуманитарной ситуации в связи с операцией сил коалиции и призвал открыть доступ к портам Ходейда и Салиф в Йемене.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

Полянский также подчеркнул, что для России важно, чтобы порт Ходейда "продолжал использоваться для доставки гуманитарной помощи".