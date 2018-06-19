Премьер Испании поддержал идею перезахоронения останков Франко

МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес поддержал идею перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, покоящегося в базилике Долины Павших.

Долина Павших — монументальный комплекс, сооруженный в 1940-х годах по приказу самого Франко как памятник погибшим в гражданской войне в 1936–1939 годах. При его создании использовался труд пленных республиканцев, многие из которых погибли при строительных работах. В Долине захоронены 34 тысяч человек. Только две могилы, расположенные в базилике, подписаны – Франко и основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены напротив друг друга.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) еще в 2007 году добилась принятии закона об исторической памяти, который предполагал избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших. В 2017 году социалисты провели в конгрессе инициативу о перезахоронении Франко, которая, однако, не имеет силы закона, обязательного к исполнению.

"В принятой парламентом в 2017 году резолюции чётко говорится о необходимости эксгумировать останки Франко, передать их родственникам, и о том, что Долина Павших должна превратиться в мемориал жертв фашизма. Прежде всего, ради примирения. Через 40 лет … Испания не может позволить себе символы, которые разделяют испанцев", — заявил Санчес в интервью государственному телевидению TVE. Он добавил, что подобное невозможно представить в Германии или Италии, которые также пережили периоды фашистских диктатур. "Это должно быть невозможно и в нашей стране", — добавил Санчес.

Ранее о том, что останки Франко будут перенесены, заявила вице-премьер правительства Кармен Кальво, а мэр Вальядолида Оскар Пуэнте сообщил, что власти намерены приступить к эксгумации "в максимально сжатые сроки".

Монументальный комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены крайне правых организаций для торжественных церемоний — в частности, они приходят сюда в день смерти Франко — каудильо умер 20 ноября 1975 года.