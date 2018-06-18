Британская палата лордов вернула билль о Brexit в палату общин

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Мария Табак. Палата лордов британского парламента продолжила законодательный "футбол", отправив билль о Brexit обратно в палату общин, которой придется рассмотреть законопроект в третий раз.

Лорды в понедельник вечером 354 голосами против 235 поддержали поправку, предусматривающую, что депутаты нижней палаты должны будут проголосовать по любым мерам, которые предложит правительство в случае отсутствия соглашения с ЕС об условиях выхода из Евросоюза.

Палата общин обсудит внесенную поправку в среду. Ранее депутаты последовательно отвергли полтора десятка поправок, одобренных лордами и направленных на "смягчение" Brexit. Теперь лорды заново рассматривают законопроект. Волеизъявление лордов, хотя и может быть (и, скорей всего, будет) преодолено, показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах.

Главными положениями билля о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.