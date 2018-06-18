Ирак отказался принимать трех депортированных из Финляндии беженцев

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Ирак отказался принимать трех своих граждан, которых на прошлой неделе власти Финляндии депортировали из страны, мотивируя отказ тем, что у прибывших отсутствовали паспорта и люди заявили в устной форме, что прибыли в страну по принуждению, рассказала в понедельник гостелерадиокомпании YLE активистка организации по оказанию помощи беженцам "Право жить" Ясмин Юсуф.

"Иракская полиция отказалась принять их, потому что они сообщили, что приехали в страну не добровольно и у них не было паспортов", — поделилась Юсуф.

Полиция Финляндии подтвердила данные сведения, отказавшись от дальнейших комментариев.

Подобный опыт у властей Финляндии возник впервые. Ранее беженец, которому было отказано в предоставлении убежища, либо покидал страну самостоятельно, либо подлежал депортации. В том числе были депортированы в Ирак те граждане, у которых отсутствовали документы.

Финляндия безуспешно на протяжении последних лет пытается заключить с Ираком соглашение о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан). Только за последнее время, по данным YLE, добровольно вернулись в Ирак из Финляндии около 1 тысячи человек, 154 были депортированы принудительно, около 1,7 тысячи иракцев ожидают решения властей Финляндии о предоставлении убежища.

В Финляндию в 2015 году приехало около 32 тысяч просителей убежища.