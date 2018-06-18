В США отметили рост наркотрафика

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы фиксируют увеличение наркотрафика в США, заявила глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен на ежегодной конференции Ассоциации шерифов США.

"Наша граница переживает кризис… Мы видим увеличение объема наркотиков, рост незаконных перевозок, рост осведомленности террористами о тех дырах в законе, которые позволяют незаконно въехать в страну и оставаться в нашем обществе", — сказала Нильсен, выступая на конференции, которая проходит в Новом Орлеане в понедельник. Трансляция ведется на странице ассоциации в Facebook.

Она добавила, что рост трафика не является столь значительным, как в 2014 году.