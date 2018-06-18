Британия намерена увеличить финансирование здравоохранения

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании планируют увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения (NHS) не только за счет "дивидендов" от Brexit, но и за счет доходов, полученных от сбора налогов, сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Глава британского правительства ранее сообщала, что финансирование NHS будет увеличено за счет средств, которые направлялись бы в бюджет ЕС в случае сохранения Британией членства в нем. В ходе кампании за выход из ЕС в 2016 году сторонники Brexit обещали вернуть в британский бюджет 350 миллионов фунтов, которые Лондон направляет в ЕС еженедельно.

Согласно озвученному плану, с 2019/20 по 2023/24 годы финансирование NHS увеличится в среднем на 3,4% в год. Кроме этого власти дополнительно будут направлять 1,25 миллиарда фунтов в год на сокращение "пенсионного давления в системе здравоохранения".

Таким образом, к 2023/24 финансовому году бюджет NHS Англии будет увеличен на 20,5 миллиарда фунтов стерлингов в реальном выражении по сравнению с текущим уровнем финансирования. "Это означает, что это будет на 394 миллиона фунтов стерлингов в неделю больше, чем сейчас", — отметила Мэй.

Однако, помимо "дивидендов" от Brexit, в бюджет NHS планируется направлять средства, получаемые от налогов, отметила Мэй. "Но обязательство, которое я беру, выходит за рамки "дивидендов" Brexit, потому что масштабы наших амбиций для NHS еще больше. Таким образом, налогоплательщики по всей стране должны будут внести немного больший вклад, чтобы поддержать NHS", — подчеркнула она.

Ожидается, что глава минфина Британии Филип Хаммонд представит детали указанного плана правительства, разработанного сроком на 10 лет.

Дефицит финансирования системы здравоохранения Великобритании несколько лет является предметом спора в британском правительстве и парламенте. Две трети учреждений NHS Англии нуждаются в неотложном ремонте помещений, однако не могут его провести из-за недофинансирования.

В конце прошлого года в стране разгорелся скандал вокруг неспособности NHS справляться с резким ростом количества пациентов. Также из-за нехватки средств и персонала были перенесены десятки тысяч намеченных на январь неэкстренных операций. Тогда администрация NHS заявила о нехватке медперсонала и врачей, объясняемой дефицитом бюджета.

NHS считается лучшей медицинской системой в Европе, она бесплатна для граждан страны. Бюджет NHS на 2015-2016 годы составлял около 115 миллиардов фунтов стерлингов. В 2015 году власти Британии ввели обязательный медицинский сбор для иностранцев, въезжающих в страну по долгосрочным визам, с тем, чтобы снизить нагрузку на бюджет страны и положить конец "медицинскому туризму", на долю которого приходился расход в 500 миллионов фунтов стерлингов в год.